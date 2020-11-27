برينان: اغتيال فخري زادة عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي

وصف المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية جون برينان اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخرى زادة بأنه “عمل إجرامي ومتهور للغاية” ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وحذر برينان في تغريدات له على موقع تويتر من أن اغتيال فخري زادة “قد يتسبب بأعمال انتقام ومرحلة جديدة من الصراع الإقليمي”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت أن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أفادوا بأن “إسرائيل” تقف وراء اغتيال العالم الإيراني فيما أعلنت إيران أن ضلوع اليد الأمريكية والإسرائيلية وعملائها الإرهابيين واضح في اغتياله مؤكدة احتفاظها بحقها في الرد على هذه الجريمة.

وأعلنت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بوقت سابق اليوم اغتيال العالم فخري زاده إثر عملية إرهابية تعرض لها قرب العاصمة طهران.

طباعة