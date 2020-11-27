الاحتلال الأمريكي يخرج رتلاً من قواته إلى الأراضي العراقية

أخرج الاحتلال الأمريكي رتلاً من قواته من قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

و ذكرت مصادر أهلية لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 25 آلية تضم شاحنات وصهاريج وبرادات لقوات الاحتلال الأمريكي خرج من القاعدة غير الشرعية في مطار خراب الجير عبر معبر الوليد غير الشرعي وذلك على دفعات إلى الأراضي العراقية.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الأخيرة عشرات الأرتال من قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة بينها عشرات الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق باتجاه قواعده في الأراضي العراقية.

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