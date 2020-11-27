أكثر من مليونين و120 ألف إصابة بكورونا في إفريقيا

كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بلغ 2120967 حالة.

ونقلت رويترز عن المركز قوله في بيان إن حصيلة الوفيات جراء المرض وصلت إلى 50924 حالة مضيفاً أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 1791600 حالة.

وتشمل قائمة البلدان التي سجلت أعلى أعداد من الإصابات جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا وفقاً للمركز الذي أضاف في بيانه أن منطقة جنوب القارة هي الأشد تضرراً من المرض فيما يتعلق بإجمالي الإصابات والوفيات معاً.

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