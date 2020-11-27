الصحة: 93 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 59 حالة.. وتوزعها في المحافظات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 59 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 7635 شُـفيت منها 3389 وتُـوفيت 404 حالات.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة 27 تشرين الثاني ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٠ في السويداء

١٥ في درعا

١٠ في حمص

١٠ في ريف دمشق

١٠ في اللاذقية

٨ في دمشق

٨ في حلب

٦ في طرطوس

٦ في حماة

حالات الوفاة:

١ في حمص

١ في السويداء

١ في دمشق

١ في حلب

١ في اللاذقية

حالات الشفاء:

١٠ في دمشق

١٠ في حلب

٩ في حمص

٩ في اللاذقية

٨ في ريف دمشق

٤ في درعا

٣ في حماة

٣ في طرطوس

٣ في السويداء

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