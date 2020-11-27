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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 12 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 28 تشرين الثاني 2020
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الاحتلال الأمريكي يخرج رتلاً من قواته إلى الأراضي العراقية
برينان: اغتيال فخري زادة عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي
موسكو: نأمل أن تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة نهجها إزاء الأزمة في سورية
مقتل مرتزقة للاحتلال التركي بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين
روسيا تدين انتهاك مدمرة أمريكية لمياهها الإقليمية
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف الأحياء السكنية اليمنية
استنفار (السورية) لتوزيع المقنن قبل نفاذ المدة
باشينيان: ضمان استدامة السلام في إقليم ناغورني قره باغ أولوية
مستوطنون إسرائيليون يقطعون مئات الأشجار شمال شرق رام الله
اغتيال عالم نووي إيراني.. ظريف: وجود أدلة تثبت تورط الكيان الإسرائيلي