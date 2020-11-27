موسكو: نأمل أن تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة نهجها إزاء الأزمة في سورية

انتقدت وزارة الخارجية الروسية النهج الأمريكي الحالي إزاء سورية واصفة إياه بأنه غير بناء، معربة عن أملها في أن تظهر الإدارة الأمريكية القادمة منطقاً يهدف إلى الحل السياسي للأزمة في سورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله في تصريحات صحفية: إن روسيا “تأمل في أن تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة نهجها إزاء الأزمة في سورية كي يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي” مذكراً بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على ضرورة أن يقود السوريون بأنفسهم جهود حل الأزمة في بلدهم.

من جهة ثانية أعرب بوغدانوف عن أمله في أن تتخلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عما يسمى “صفقة القرن”، مشيراً إلى أنها غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة للجانب الفلسطيني.

وأضاف بوغدانوف أن محاولات فرض مواقف أحد الطرفين على الآخر لن تؤدي إلى إيجاد حل عادل ونزيه ومقبول.

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