استنفار (السورية) لتوزيع المقنن قبل نفاذ المدة

مركزان الخليل

طالب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك – طلال البرازي (السورية للتجارة) استنفار جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة في المحافظات وفتح أبوابها لاستقبال المواطنين الذين استلموا الرسائل لتامين مخصصاتهم من مادتي السكر والأرز عبر البطاقة الإلكترونية قبل نهاية هذا الشهر.

و ذكر المدير العام للمؤسسة (السورية للتجارة) – أحمد نجم أن فروع السورية للتجارة في المحافظات بدأت بتسيير سيارات جوالة لتخديم عدد من المناطق و الأرياف، تؤازر بعضها البعض ،

و شهدت صالات ومنافذ بيع فروع المؤسسة في المحافظات نشاطاً ملحوظاً حيث استطاع معظم المواطنين ممن وصلتهم رسائل لاستلام مخصصاتهم التموينية عبر البطاقة الإلكترونية من الحصول على مخصصاتهم كاملة.

وأكد أنه تم طرح كميات كافية من مادتي السكر والأرز لزوم حاجة المواطنين.

بدوره، أوضح معاون المدير العام للمؤسسة (السورية للتجارة ) – الياس ماشطة أنه تم التأكيد على مديري الفروع بمتابعة المراكز ميدانياً للاشراف على عمليات التوزيع، حيث قام كافة المديري بمتابعة العمل في المراكز حتى ساعات متأخرة لتلبية احتياجات المواطنين والتأكد من توافر الكميات المطلوبة.

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