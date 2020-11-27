باشينيان: ضمان استدامة السلام في إقليم ناغورني قره باغ أولوية

نفى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان صحة المزاعم عن تنازل بلاده عن جزء من أراضيها لمصلحة أذربيجان وفق البيان الثلاثي الذي تم التوصل إليه مؤخراً.

وأوضح باشينيان في خطاب متلفز نقله الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم أن الحفاظ على السلام الذي تم التوصل إليه في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها وضمان استدامته يعد في “غاية الأهمية” لافتاً إلى أن ضمان الاستقرار والأمن حول أرمينيا وقره باغ وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء القتال وضمان استمرارية عمل ممر لاتشين الذي يصل بين أرمينيا وقرهباغ يتطلب تطبيق الاتفاقات المنصوص عليها في البيان الثلاثي المبرم بينه والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكر باشينيان أن الاتفاقات تشمل أيضاً تبادل الأسرى وجثث القتلى والبحث عن المفقودين مشدداً على ضرورة المضي قدماً على وجه السرعة في هذه المسألة.

وتحدث باشينيان في الوقت ذاته عن وجود نقاط خلافية حساسة في البيان الثلاثي مشيراً إلى أن العمل الدبلوماسي النشط جار من أجل إيجاد حلول بشأنها.

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني الجاري اتفاقاً لوقف شامل لإطلاق النار في ناغورني قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر نفسه حيث نص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

طباعة