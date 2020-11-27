مستوطنون إسرائيليون يقطعون مئات الأشجار شمال شرق رام الله
اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم أراضي الفلسطينيين شمال شرق رام الله في الضفة الغربية وقطعوا مئات الأشجار المثمرة.
وذكرت وكالة وفا أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أراضي زراعية في بلدة ترمسعيا وقطعوا أكثر من 400 شجرة عنب وزيتون ودمروا شبكة للري الزراعي في منطقة السهل بالبلدة.
ويقتحم المستوطنون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
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