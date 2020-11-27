ثناء عليان

يشارك «كورال أرجوان» يوم غد السبت وبعد غد، في أكبر تظاهرة عالمية للكورال عبر الأنترنت بـ «مهرجان الكورال العالمي للمسرح الموسيقي- المخصص للسلام»، “World Choir Festival on Musical – Dedicated to peace” في مدينة تسالونيكي– اليونان الساعة 7 مساء بتوقيت سورية. حيث يغني الكورال للفرح والحضارة والسلام أمام أعين العالم.

عن هذه المشاركة، قال الموسيقي بشر عيسى قائد الفرقة في تصريح خاص لـ “تشرين”: بالرغم مما نعيشه جميعنا من أحداث غير مسبوقة، وبالرغم مما تتعرض له بلادنا الحبيبة وشعبنا العظيم من مآس وكوارث وحصار شرس ظالم؛ تعبر أصواتنا الحدود والجبال والبحار كي تصدح بالحب والخير والجمال، ولننشر عبر “الأرجوان” ثقافة المحبة والحضارة والسلام والأمل والحياة.

وبيّن عيسى أن كورال أرجوان (الكبار) يشارك ممثلاً سورية في أكبر مهرجان كورالي رقمي في العالم، حيث يقام المهرجان بنسخته الالكترونية (تم تسجيل الأعمال مسبقاً) في مدينة تسالونيكي – اليونان يومي السبت والأحد 28 – 29 تشرين الثاني 2020، وقد تم اختيار كورال أرجوان من بين مئات الكورالات والجوقات العالمية ليكون ضمن 72 كورال من 43 دولة من جميع قارّات العالم، مؤكداُ أن المهرجان سيفتتح عروضه بكورال أرجوان، وبفيلم قصير عن سورية اليوم، وسيبث المهرجان على التلفزيون اليوناني وعلى الفضائيات اليونانية والأوروبية وعلى قناة اليوتيوب الخاصة، وسيحصل جميع المشاركين في المهرجان على جائزة “غصن الزيتون الذهبي” تقديراً لمشاركتهم، وعربوناً للسلام والمحبة بين الشعوب.

وأضاف عيسى: تلقينا هذه الدعوة بالكثير من السعادة والفخر نظراً لما يتمتع به مهرجان هذا المهرجان من شهرة عالمية تستقطب عادة أمهر الفرق الكورالية العالمية للتنافس فيما بينها، ولاختيار كورال أرجوان ضمن الكورالات المشاركة، لأن أروع ما في الأمر أننا استطعنا كسر الحواجز واختراق الحدود بأصواتنا، وعسى أن يحمل أرجواننا الجديد الفرح والسلام والحضارة كما فعل أجدادنا الفينيقيون بأرجوانهم الذي غزا العالم.

يذكر أن كورال أرجوان للغناء المتعدد الأصوات والموزع هارمونياً تأسس في طرطوس عام 2015، ويضم في جوقتيه أكثر من 150 عضواً من جميع أطياف الشعب السوري، ويغني جميع الأساليب والأنماط الموسيقية من جميع عصور الموسيقا وفلكلور وتراث الشعوب بأكثر من 15 لغة من لغات العالم، يدرب الكورال ويقوده الموسيقي بشر عيسى القائد السابق لكورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقا والعازف في الأوركسترا السيمفونية الوطنية، مؤسس ورئيس جمعية أصدقاء الموسيقا في طرطوس، ويرافق الكورال في تدريباته وحفلاته مديرة الكورال وعازفة البيانو الأكاديمية المحترفة شذى طعمة.

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