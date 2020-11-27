قمة في دمشق بين تشرين والوحدة ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الكروي

زاهر بدران

تشهد ملاعبنا الخضراء غدًا السبت مواجهات قوية ضمن الجولة الخامسة من الدوري الكروي الممتاز, سيكون أقواها لقاء أقوى الجمهور الذي يجمع بين الوحدة وتشرين الذي تأجل موعده ومكانه من الساعة الثانية ظهراً في ملاعب الفيحاء إلى الساعة السادسة مساءً تحت الأضواء الكاشفة في ملعب تشرين ، وستشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً لأن الدخول مجاني لأنصار الوحدة، كما أن مجلس الناديين وعد اللاعبين بمكافآت كبيرة، لذلك سيكون لهذه المباراة خصوصيتها لكونها تجمع بطل الكأس الوحدة مع بطل الدوري تشرين، وكان آخر لقاء لهم في كأس السوبر قبل شهر تقريباً وشهد أحداثاً مؤسفة على أثره اتخذ اتحاد الكرة عقوبات بحق عدة لاعبين ، ونأمل أن نشاهد مباراة عالية المستوى بعيدة عن المشاحنات تكون عنواناً إيجابياً تمحو ما حصل من حالات شغب في المرحلة السابقة، فنياً تشرين في قمة جاهزيته الذي مازال في صدارة الدوري ويبحث عن فوزه الخامس على التوالي، لتعزيز الصدارة والحفاظ على نظافة شباكه، على عكس الوحدة الذي ينافس على الصدارة ويخطط للعودة إلى مسلسل انتصاراته أيضاً حيث شهدت نتائجه في المباريات السابقة بعض التراجع, فتعادل مع جبلة في الجولة الماضية، وفوزه سيكون مهماً للبقاء في أجواء المنافسة ومواصلة عدم الهزيمة بقيادة مدربه غسان معتوق.

وفي حمص يبحث الاتحاد الحلبي عن فوزه الأول أمام الوثبة، بعد 3 هزائم وتعادل، أما الوثبة فيخطط لمواصلة حصد النقاط وتأكيد فوزه خارج ملعبه في الجولة الماضية. وفي اللاذقية يستضيف حطين الجيش صاحب الوصافة بـ(10 نقاط) ، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. ويلعب حطين في هذه المباراة لمصالحة جمهوره بعد الهزيمة مرتين في أول 4 جولات، وهزيمته أمام الجيش ستربك حساباته، وقد تطيح مجدداً بالجهاز الفني، الذي تم تجديد الثقة فيه بعد الهزيمة في المرحلة السابقة أمام الكرامة.

حطين يتسلح بقوة هجومه بقيادة مارديك مارديكيان، وبوجود أنصاره، أما الجيش بقيادة مدربه رأفت محمد يدرك صعوبة المباراة، لكنه سيتعامل مع نجوم حطين بواقعية وخبرة محمد الواكد وتجانس خطوطه الثلاثة.

وفي حماة يتطلع الطليعة لمواصلة انتصاراته عندما يلتقي الكرامة ، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء إثارة كبيرة وفرصاً وأهدافاً بالجملة.

أما الساحل فيواجه جبلة في مباراة متكافئة، وفي دمشق، يلتقي الفتوة مع حرجلة، والثنائي لم يتذوق طعم الفوز حتى الآن.

الفتوة حصد نقطة وقدم إياد عبد الكريم مدرب الفريق استقالته، أما حرجلة فنجح في حصد أول نقطة في الجولة الماضية بتعادله مع الساحل.

الفريقان يبحثان عن فوزهما الأول والذي سيكون بنقاط مضاعفة، وحرجلة الأقرب للفوز نظراً لخبرة جهازه الفني بقيادة فجر إبراهيم، أما الفتوة الذي كلف عساف خليفة مدرباً جديداً فهو يبحث عن إثبات الذات في أول تدريب له وفي حلب يستقبل الحرية الشرطة في مباراة ستكون صعبة على الفريقين, فالحرية يبحث عن فوزه الأول بعد تعادلين وهزيمتين، وتعثره قد يطيح بجهازه الفني بقيادة مصطفى حمصي، الذي أكد أن فريقه سيحقق فوزاً مثيراً, بدوره الشرطة يدرك صعوبة المباراة وأهمية الخروج بنتيجة مرضية بعد خسارته بثلاثية أمام الوثبة في الجولة الماضية.

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