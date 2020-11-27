ثلاث آلات مجددة تدخل الإنتاج في شركة خيوط حماة

حماة _ نزيرة الوادي

تستعد الشركة العامة للخيوط القطنية في حماة لإدخال ثلاث آلات مجددة بالعملية الإنتاجية تم استجرارها من شركة الشهباء في حلب، و أكد مدير عام الشركة_ سامر الطيار أن الآلات المجددة تشمل آلتي غزل توربيني وآلة سحب يتم تجهيزها وتركيبها في الوقت الحالي، مشيراً، إلى أن الشركة تسعى لزيادة إنتاجها من الغزول والخيوط القطنية بنوعية وجودة عالية من النمرة ١٦ حتى النمرة ٤٠ إنجليزية وتستجر الأقطان المحلوجة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وذكر الطيار أن مبيعات الشركة من الغزول بمختلف أصنافها قاربت ٤،٨٨٩ مليار ليرة حتى نهاية شهر تشرين1 من العام الحالي و وصلت قيمة الأرباح الإجمالية إلى ٦٠٠ مليون ليرة، علماً أن ظروف العمل صعبة نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على استمرارية دوران الآلات وتواتر عملها ويزيد من هدر الوقت، ولفت الطيار إلى أن الشركة تعاني من تسرب العمالة الفنية المدربة والماهرة بسبب تدني الأجور مقارنة بالقطاع الخاص و تحويل بعض العاملين إلى التسريح الصحي نتيجة الأمراض المزمنة و العجز إضافة إلى التقاعد والاستقالات والوفاة.

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