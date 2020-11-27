جامعة تشرين مستمرة بقبول الطلاب لمفاضلة التعليم المفتوح

اللاذقية _ رشا عيسى

تستمر جامعة تشرين باستقبال طلبات المفاضلة للطلاب الراغبين في التسجيل في برامج التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020-2021 ، وحددت الجامعة خمسة مراكز للمفاضلة في مبنى المكتبة المركزية، و آخر في مركز الحاسب على أن يستمر استقبال طلبات المفاضلة حتى الثامن من الشهر المقبل، وقال الدكتور معن ديوب_ نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح ل ( تشرين) : إن الاقبال جيد جداً على المفاضلة من الطلاب وسط التزام بإجراءات السلامة العامة، مشيراً إلى التعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية خلال فترة المفاضة والاجابة على كل تساؤلات الطلاب المتقدمين، مؤكداً على ضرورة اطلاع الطلاب المتقدمين على التعليمات العامة للمفاضلة مبدياً الاستعداد الكامل من كل الفرق الموجودة في مراكز التسجيل للإجابة على استفسارات الطلاب ، موضحاً وجود تخفيضات على المبالغ التي ستدفع للجامعة بالنسبة لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وقال ديوب : إنه يتوجب على الطالب المتقدم لمفاضلة العام 2020 -2021 تسديد سلفه مالية لحساب جامعة تشرين وقدرها 25000 ليرة سورية و10000 ليرة سورية لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين.

وكانت الجامعة أجرت دورة تدريبية للكوادر العاملة في المفاضلة (لجان استقبال – مدخلي بيانات – لجان تدقيق ) حول إجراءات التسجيل في المفاضلة وشروطه والوثائق المطلوبة للتقدم ، إضافة إلى الإرشادات والتعليمات الخاصة بالتعامل مع الطلاب المتقدمين من حيث استقبالهم والتدقيق في كل الأوراق والوثائق المقدمة.

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