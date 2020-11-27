كوناشينكوف: موقف ألمانيا العدائي تجاه روسيا لايعزز الأمن الأوروبي

انتقد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف اليوم النهج العدائي المستمر الذي تتبعه ألمانيا تجاه روسيا مشيراً إلى أن الدعوات الألمانية للتعامل مع موسكو من “موقع القوة” أدت في الماضي إلى عواقب مأساوية على برلين والعالم برمته.

ونقلت وكالة تاس عن كوناشينكوف قوله إن “دعوات وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور مؤخراً إلى الحوار مع روسيا بشأن نزع السلاح من موقع القوة” ودعوتها البرلمان الألماني “البوندستاغ” إلى الحفاظ على هذا الموقف في المستقبل لن يعزز الأمن الأوروبي.

وأشار كوناشينكوف إلى أن روسيا لم تتسرع في الرد على تصريحات كارينباور أملاً في أن يقوم السياسيون العقلاء في ألمانيا بتصحيح هذه التصريحات بأنفسهم وأن يعيدوا إلى أذهانهم ما أدت إليه مثل هذه الدعوات خلال القرن العشرين لكن مع الأسف هذا لم يحدث.

وأوضح كوناشينكوف أن وزيرة الدفاع الألمانية شغلت منصبها مؤخراً لكنها مثل نظيرتها السابقة تظهر عدم قدرتها على تقديم أي شيء مهم لتعزيز الأمن في أوروبا.

وسخر كوناشينكوف من دعوات كارينباور التي تحاكي ما أطلقه سياسيون ألمان في أكثر من مناسبة حول بناء العلاقات مع روسيا معتبراً أن تصريحاتها تلك أشبه بـ “محاولات تلميذ صغير للتعويض عن نقص إدراكه وفهمه من خلال قول أشياء سخيفة بصوت مرتفع”.

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