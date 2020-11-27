مقتل مرتزقة للاحتلال التركي بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين

قتل وأصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الحواجز التابعة لهم في محيط رأس العين بريف الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “سيارة مفخخة انفجرت عند حاجز لمرتزقة الاحتلال التركي في قرية تل الجنب بريف رأس العين الغربي ما أدى لوقوع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين”.

وانفجرت الثلاثاء الفائت سيارة مفخخة قرب حاجز للمجموعات الإرهابية التابعة لقوات الاحتلال التركي عند سوق الهال بالقرب من منطقة الصناعة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين.

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