ازدياد إصابات كورونا في عدة دول

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم تسجيل 22806 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ليرتفع الإجمالي إلى مليون و6394 إصابة.

ووفق البيانات التي أوردتها رويترز تم الإبلاغ عن 426 وفاة جديدة ما يرفع الإجمالى إلى 15586 حالة.

بدورها سجلت وزارة الصحة المكسيكية 8107 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و78594 والوفيات إلى 104242 بعد الابلاغ عن 645 حالة جديدة.

وفي أوكرانيا قال وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف إنه تم تسجيل 16218 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رقم قياسي جديد مبيناً أن إجمالي الإصابات بلغ 693407 والوفيات 11909.

أفريقيا.. سجلت غينيا 20 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليصبح الإجمالي 12 ألفا و949 فيما بقي عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 76.

طباعة