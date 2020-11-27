الحرارة أدنى من معدلاتها بـ5 درجات

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يترافق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة تمتد في طبقات الجو كافة.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة محذرة من تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر وخاصة في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات في أغلب المناطق ويكون الهطل مصحوباً بالرعد أحياناً وخاصة فوق المناطق الغربية والجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

الجمعة السبت الأحد دمشق 16-9 15-10 17-9 القنيطرة 13-7 12-7 14-6 درعا 16-8 15-9 17-8 السويداء 14-7 13-8 15-7 حمص 14-7 13-7 15-6 حماة 15-8 14-9 16-8 الحسكة 15-7 16-6 17-6 اللاذقية 19-12 21-13 21-14 طرطوس 19-12 21-12 22-13 حلب 15-8 16-9 19-10 ادلب 17-7 18-7 20-8 دير الزور 21-9 22-10 22-10 الرقة 20-9 21-10 21-9

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