ترامب يضع شرطاً لمغادرة البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إن تصويت المجمع الانتخابي للرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن شرطه الوحيد لمغادرته البيت الأبيض معتبراً في الوقت نفسه أن ذلك “سيكون خطأ”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حال صدقت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن قال ترامب خلال إحاطة إعلامية أمس وفق ما نقلت وكالة فرانس برس “بالتأكيد سأفعل ذلك .. وأنتم تعرفون ذلك”.

وعاد ترامب مجدداً إلى نغمته السابقة بتزوير الانتخابات ونشر تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: “الانتخابات الأمريكية مزورة بنسبة 100 بالمئة” مضيفاً “حصول جو بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الأمريكية الأخيرة أمر مستبعد تماماً”.

ويرفض ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات وأعلن مراراً أنه يعتزم قلب النتائج عبر تقديم طعون قضائية على الرغم من عدم بروز أي دليل على تزوير واسع النطاق قد يكون شاب الانتخابات.

ووجه القضاء الأمريكي صفعات عدة لترامب عبر رفض دعاوى تقدمت بها حملته الانتخابية في أكثر من ولاية في محاولة للتشكيك بنزاهة الانتخابات وقلب النتيجة لصالحه.

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