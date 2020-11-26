ليل يفرض التعادل على ميلان في الدوري الأوروبي

فرض ليل الفرنسي التعادل 1-1 على ضيفه ميلان متصدر الدوري الإيطالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم.

سجل ميلان أولاً عبر كاستييخو وأدرك ليل التعادل بعدها بثلث ساعة تقريباً عندما وصلت الكرة إلى بامبا إثر تمريرة عرضية ليجد المساحة ويسدد نحو شباك دوناروما من داخل منطقة الجزاء.

وظل ليل في صدارة المجموعة الثامنة بثماني نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن ميلان قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ولم يحسم بعد التأهل إلى أدوار خروج المغلوب إذ فاز سبارتا براغ 4-1 على سيلتيك ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث.

وسيستضيف ليل فريق سبارتا براغ الأسبوع المقبل بينما سيلعب سيلتيك في ميلانو.

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