مظاهرة احتجاجية في النقب تنديداً بمخططات الاحتلال الاستيطانية
نفذ مئات الفلسطينيين اليوم مظاهرة احتجاجية في قرية حورة بالنقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تنديداً بمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية وإجراءاته القمعية عبر هدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.
وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرة رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تجرم عمليات استيلاء الاحتلال على أراضيهم وهدم منازلهم بهدف توسيع عمليات الاستيطان مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف جرائم الاحتلال ومخططاته الاستيطانية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وتشهد مدن وبلدات فلسطينية عدة مظاهرات احتجاجية رفضاً لإجراءات الاحتلال التهويدية والاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
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