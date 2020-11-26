هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر شمال شرق دمشق

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر بعد منتصف الليلة شمال شرق دمشق.

وقال الجيوفيزيائي ماجد حافظ من المركز الوطني للزلازل في تصريح لـ سانا إن الهزة وقعت عند الساعة الثانية عشرة وثماني دقائق بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وأن مركزها يقع على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال شرق دمشق.

وأضاف حافظ إن شدة الهزة بلغت 4.3 درجات على مقياس ريختر وتم تحديد مركزها على خط العرض 33.723 وعلى خط الطول 36.898.

وأشار حافظ إلى أن بعض سكان دمشق شعروا بالهزة الـرضية.

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