الصحة العالمية ترجح العودة إلى الوضع الطبيعي العام القادم مع ظهور لقاحات كورونا

رجح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان العودة إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن رايان قوله في تصريح متلفز اليوم: أعتقد أن الحياة كما عرفناها أمر محتمل جدا لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي.

وأضاف: إن اللقاحات لا تعني /صفر كوفيد/ وإن ظهور اللقاحات إضافة إلى إجراءاتنا الحالية سيسمح لنا بتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض.

ودعا لتقليص فرص نشر العدوى وخصوصا في فترة أعياد الميلاد مشيراً إلى ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة للناس.

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