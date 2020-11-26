الأمم المتحدة: العقوبات الاقتصادية التي تتجاوز مجلس الأمن غير قانونية وتخرق قواعد حقوق الإنسان

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة اليونا دوخان بسياسة العقوبات الاقتصادية التي تتجاوز مجلس الامن التابع للأمم المتحدة مؤكدة أنها غير قانونية وتخرق قواعد حقوق الإنسان وتمنع الدول من محاربة فيروس كورونا.

وقالت دوخان خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن عقدت أمس عبر الفيديو بمبادرة من روسيا والصين وجنوب أفريقيا والنيجر وسانت فنسنت وغرينادين إن الضرر الإنساني الذي تلحقه هذه العقوبات هائل للغاية.. فهي تؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية بما فيها الحق في التنمية مشيرة إلى أن وباء “كوفيد 19” جعل من التأثير السلبي للإجراءات الأحادية القسرية أكثر وضوحاً.

ودعت المقررة جميع الدول للتوقف عن “استخدام الإجراءات أحادية الجانب التي لم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن.

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