فوكس نيوز: جندية أمريكية سابقة قدمت دعماً مادياً ولوجيستياً لتنظيم إرهابي في سورية

كشفت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن جندية أمريكية سابقة قدمت دعماً مادياً ولوجيستياً لتنظيم إرهابي في سورية.

ونقلت الشبكة عن الادعاء العام الفيدرالي الأمريكي قوله: إن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) قاموا باعتقال الجندية أمس بتهمة تقديم الدعم المالي لإرهابي من تنظيم “جبهة النصرة” المتطرف.

ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية فقد تم توجيه اتهامات لماريا بيل التي تنحدر من ولاية نيوجيرسي الأمريكية والبالغة من العمر 53 عاماً بتقديم الدعم المادي لتنظيم “جبهة النصرة “الإرهابي الذي عمد إلى تغيير اسمه لاحقاً إلى ما يسمى “هيئة تحرير الشام”، مشيرة إلى أن “بيل بدأت في شباط من عام 2017 باستخدام تطبيقات مشفرة للتواصل مع التنظيم وتقديم المشورة له وأنها خلال تواصلها مع عناصره استخدمت خبرتها المهنية في التدريب على أنواع محددة من الأسلحة أثناء خدمتها في الجيش الأمريكي والحرس الوطني.

ولفتت الوزارة إلى أن بيل تواصلت مع أحد عناصر التنظيم الإرهابي الذي لم تحدد هويته وزودته بالأموال عبر شركة ويسترن يونيون للحوالات المالية محاولة إخفاء مصدر التمويل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة ورغم تصنيفها علنا جبهة النصرة على أنها إرهابية كانت ولا تزال على رأس الدول الغربية التي دعمت التنظيمات الإرهابية في سورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

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