النفط الليبي وتأثيره على السوق العالمية

تشرين- تقرير:

وصول إنتاج ليبيا من النفط في الوقت الحالي إلى مليون و36 ألف برميل يومياً، بشكل خالف توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى أنه سيحتاج لمزيد من الوقت.

الخبراء تباينت آراؤهم بشأن تأثير النفط الليبي على أسعار النفط عالمياً، بينما أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أنها تمكنت من رفع معدلات الإنتاج إلى هذا الرقم، مؤكدة أن “ارتفاع الإنتاج يعود إلى جهود العاملين بقطاع النفط في مختلف مناطق ليبيا، الذين تمكنوا من تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة في ظروف صعبة للغاية، وخاصة الظروف المالية الحالية التي يمر بها القطاع”.

ولفتت المؤسسة إلى أنها “قد لا تكون قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، بل من الممكن انخفاضها أو إيقافها بالكامل، في ظل عرقلة بعض الجهات لجهودها لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد الوطن من جديد”, كما أشارت إلى أنها “تواجه صعوبات مالية كبيرة وشحاً كبيراً في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع، وتأخر كبير في مرتّبات شركاتها الخدمية”.

هذا وأعلنت شركة “الهروج” للعمليات النفطية في ليبيا، في وقت سابق، البدء في عملية تصدير مليون برميل نفط خام من ميناء رأس لانوف.

من جهته قال الخبير النفطي الليبي علي الفارسي: “عودة ليبيا غير متوقعة بالنسبة لـ (أوبك بلس) خاصة أن التوقعات كانت تشير إلى أن العوائق الفنية ستستغرق المزيد من الوقت، إلا أن ليبيا عادت بسرعة للإنتاج”.

ويرى الفارسي أن “عدم الالتزام الجماعي بخفض الإنتاج هو أحد العوامل التي أثرت سلباً على الأسعار طوال الفترة الماضية، إضافة إلى الموجة الثانية من جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر”.

واستبعد الفارسي أن تطلب “أوبك” من ليبيا خفض الإنتاج في إطار الخطة التي وضعتها منذ فترة نظراً للظروف التي تمر بها البلاد، وخاصة في ظل عدم الاستقرار والفترة التي توقف فيها النفط خلال العام الجاري، وقال: “ليبيا ستلتزم بأي قرار لـ (أوبك) إذا كانت هناك رغبة بالتخفيض”.

وكانت مصادر بقطاع النفط في ليبيا، كشفت أن “حجم الإنتاج وصل إلى مليون ومئتي ألف برميل، وأنه من المفترض أن يصل الإنتاج إلى مليون وثلاثمئة ألف خلال الأيام المقبلة، حال الانتهاء من العوائق الفنية”.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت الفترة الماضية رفع حالة “القوة القاهرة” عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، واستئناف الإنتاج والتصدير منها، لكنها أشارت إلى أن حالة “القوة القاهرة” ستظل مستمرة على الحقول التي يسيطر عليها المسلحون.

هذا وقد أعلن كل من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي “لحكومة الوفاق” أحمد معيتيق، الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد.

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