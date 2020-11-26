التقدم الصيني وجاذبيته العالمية

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

أكد مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرش” أن الصين حققت ما يكاد يكون مستحيلاً عبر إبرامها اتفاقية تجارة حرة مع 14 دولة، هي دول الآسيان العشر إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، فيما يسمى باتفاقية “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” والتي تغطي 2.2 مليار شخص و30 % من الناتج الاقتصادي العالمي.

ولفت المقال إلى أن هذه الاتفاقية ترتبط أيضاً بمبادرة “الحزام والطريق” التي تضم في حد ذاتها أكثر من 130 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية، وإلى جانب ذلك، تتمتع الصين وروسيا بشراكة إستراتيجية طويلة الأمد، تتضمن اتفاقيات ثنائية تدخل أيضاً في هذه التكتل التجاري الجديد.

وقال المقال: تنبع أهمية اتفاقية “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” من أنها تتبع مساراً ثابتاً للمضي قدماً، على الرغم من كل المحن التي فرضها الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الواقع، فإن الاتفاقية قد توحد، كنتيجة ثانوية، منطقة أوراسيا الشاسعة التي تمتد على طول الطريق من أوروبا الغربية إلى آسيا وتغطي الشرق الأوسط إضافة إلى شمال إفريقيا، فيما تبلغ مساحتها حوالي 55 مليون كيلومتر مربع.

وتابع المقال: الأكثر أهمية هو أن الصفقات التجارية ضمن الاتفاقية الجديدة ستنجز بالعملات المحلية واليوان الصيني وليس الدولار الأمريكي، لذا يمكن القول إن اتفاقية “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” تعد أداة ضخمة للتخلص من الدولار، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المقام الأول، ومن ثم في بقية العالم.

وأوضح المقال أن الكثير من استثمارات البنية التحتية لمبادرة “الحزام والطريق” قد يتم تمويلها بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي، حيث سيتم قريباً طرح “اليوان الرقمي” الصيني كعملة دولية في نظام المدفوعات والتحويلات الدولية، الأمر الذي سيقلل بشكل كبير من استخدام الدولار، وخاصة أن العملة الرقمية الجديدة ستجذب العديد من البلدان التي سئمت من كونها عرضة للعقوبات الأمريكية حال عدم مواءمة سلوكها الدولي مع إملاءات واشنطن.

وأكد المقال أن الولايات المتحدة قد تقدم حتى على سرقة احتياطيات البلاد التي تعارضها، وهي جريمة ارتكبتها واشنطن مع حصانة الإفلات من العقاب وبمساعدة المملكة المتحدة على مرأى من العالم، حيث سرقت ما قيمته 1.2 مليار دولار من الذهب الفنزويلي المودع في بنك إنكلترا على سبيل المثال.

ولفت المقال إلى أن الدولار الأمريكي اليوم في حالة انخفاض بالفعل، فمنذ نحو عشرين إلى خمسة وعشرين عاماً كان حوالي 90% من جميع الأصول الاحتياطية في جميع أنحاء العالم مقومة بالدولار الأمريكي، أما اليوم، فقد تقلصت هذه النسبة إلى أقل من 60% وهي آخذة في الانخفاض.

ورأى المقال أن التكيف مع هذا الواقع الجديد ليس سهلاً بالنسبة للغرب، فالتعاون بدلاً من التنافس والصراع على السلطة مفهوم لا يسهل على الغرب الالتزام به، وهذا يتضح من خلال الحروب التجارية التي حرضت عليها الولايات المتحدة خاصة، لذا ليس من المستبعد أن يوظف الغرب منظمة التجارة العالمية لتخريب أكبر قدر ممكن من الصفقات التجارية لاتفاقية “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”، والبنية التحتية لمبادرة “الحزام والطريق”، وقد يلجأ أيضاً لتهديد الدول المشاركة في مشاريع الصين، لكن من دون جدوى.

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