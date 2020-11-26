سياسي مصري: ضرورة إخراج القوات الأجنبية الموجودة بصورة غير شرعية على الأراضي السورية

أكد المنسق العام للجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري هشام لطفي ضرورة إخراج القوات الأجنبية الموجودة بصورة غير شرعية على الأراضي السورية مشيراً إلى أنها قوات احتلال ومقاومتها مشروعة.

وقال لطفي: إن سورية تتعرض لاحتلال واضح من قبل القوات التركية والأمريكية والصهيونية الأمر الذي يعدّ اعتداء على سيادتها وانتهاكاً سافراً لكل القوانين الدولية، وهو ما يعطيها الحق في محاربة ذلك الوجود غير الشرعي بكل السبل.

ولفت لطفي إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الجولان السوري المحتل تؤكد وجود ترابط قوي بين الاحتلالين الأمريكي والصهيوني وأن وجود القوات الأمريكية والتركية في الشمال السوري يخدم الاحتلال الصهيوني في الجنوب.

ونوه لطفي بصمود الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وقوى الاحتلال مؤكداً حتمية انتصار سورية على كل المؤامرات الخارجية ضدها.

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