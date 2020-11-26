“ترامب”.. بين البداية والنهاية!

تقرير: رولا شموط

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس “عبثي” بامتياز, ومثير للجدل في بلاده وخارجها بسبب سياسته السلطوية وتصريحاته العبثية وشخصيته الأنانية التي أحدثت انقساماً داخل المجتمع الأمريكي, ولدى الرأي العام الدولي، بما في ذلك حلفاء واشنطن الأوروبيون.

وقد دعا عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بيل باسكريل مؤخراً إلى تقديم ترامب للمحاكمة, متهماً البيت الأبيض بارتكاب جرائم “ضد الأمة والدستور”.

وقال باسكريل: “أرى أن الرئيس الأمريكي ارتكب خيانة عظمى بمحاولته مهاجمة الانتخابات وخنق الديمقراطية, وبناء عليه يتعين أن تجري مساءلة ترامب بعد تنصيب جو بايدن، الذي أعلن نفسه رئيساً منتخباً”.

وكان ترامب الذي فرض نفسه مرشحاً عن الحزب الجمهوري في مواجهة هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 قد لعب ورقة الخطاب الشعبوي, رافعاً شعاري “إعادة المجد والعظمة لأمريكا” و”أمريكا أولاً” في خطة تركزت على مهاجمة منافسته الديمقراطية بالكذب والخطاب البذيء، مشدداً على أنها مرشحة “وول ستريت والنخبة”، فيما كان هو “مرشح الشعب”، على حد قوله.

وعندما تسلم ترامب منصب الرئاسة من باراك أوباما، لم يخف وقتها كرهه وحقده على الصحافة التقليدية، والتي تراقب أفعاله بالنص والتحليل، ليرد على ما سماها “هجمات الصحافة اليسارية” بمفرده ومن دون استشارة أي من مستشاريه.

وبالرغم من أن أول زيارة له خارج الولايات المتحدة كانت إلى السعودية، إلا أن ترامب لم يفوت فرصة لإثارة غضب المسلمين, فعندما أصدر مرسوماً لمنع دخول المهاجرين من سبع دول إلى أمريكا في مطلع 2017 , كان واضحاً أن المرسوم يستهدف دولاً ذات أغلبية مسلمة.

وكان ترامب قد اتخذ سابقاً مواقف وقرارات مخالفة للقانون الدولي، منها بناء جدار فاصل على الحدود مع المكسيك, والانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ في حزيران 2017، وكذلك الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي مع إيران في أيار 2018, وغير ذلك الكثير ومن ضمنه افتعال حرب تجارية مع الصين.

وعلى المستوى الاقتصادي، فجرت أزمة فيروس كورونا في مطلع 2020 مشاكل بالجملة لترامب بسبب تعامله القاصر مع الجائحة, فقلل من خطورة الوباء منذ ظهوره، واصفاً إياه بأنه “زكام عابر”، مستخفاً بإجراءات الوقاية الصحية، ومتجاهلاً منظمة الصحة العالمية التي سحب بلاده منها في نهاية أيار الماضي.

وقد أصبح الحزب الجمهوري في ظل حكم ترامب حزباً محافظاً يتغنى بتدخل الدولة في الاقتصاد والعزلة دولياً.

ويرى المراقبون أنه أمام تصرفات ترامب العبثية كان من الطبيعي أن يخسر في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن, مشيرين إلى أن هذا الهزيمة متوقعة لرجل لم يُسيّر في حياته سوى شركة تحمل اسمه، رجل يتجاهل موظفي البيت الأبيض وحتى عناصر إدارته المقربين إليه، ويزيح من طريقه أي شخص “يعترض إرادته”, ويدير ظهره للمؤسسات والمنظمات الدولية ولا يحترم اتفاقات بلاده مع بلدان العالم.

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