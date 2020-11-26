مطالبات جديدة لإعادة تفعيل خط السومرية- المزة -البوابة

دمشق - مايا حرفوش

للمرة الثانية ترد للصحيفة شكاوى من عدم تخديم خط البوابة -السومرية بباصات النقل الداخلي ولاسيما بعد انسحاب شركة للنقل الداخلي الخاص في دمشق, والتي كانت تشغل خط «السومرية- مزة أوتوستراد- إلى نهاية الخط في منطقة البوابة», ومنذ نحو العام وإلى الآن بقي هذا الخط شاغراً ولا يوجد باص للنقل الداخلي يخدمه على الرغم من الازدحام الذي يشهده هذا الخط, ولاسيما خلال أوقات الصباح الباكر بسبب حاجة جميع الطلاب إليه لمروره من جانب أكثر من كلية في مدينة دمشق مطالبين بإعادة الخط للعمل مع بداية الدوام في الجامعات حتى يتمكن الطلاب من الوصول إلى جامعاتهم ولاسيما أنهم في عناء يومي من الازدحامات الكبيرة في الشوارع بانتظار حافلة نقل وعلى الرغم من تواصلنا مع المعنيين في شركة النقل الداخلي بدمشق في المرة السابقة ووعدنا بتشغيل ثلاثة باصات للمزة ولكن حتى الآن لم يخدم الخط .

نوار طالب جامعي يدرس في جامعة دمشق (السنة التحضيرية )في كلية الطب البشري في المزة يقول : إنه يحتاج ليصل إلى جامعته في كل يوم للركوب في حافلتي نقل ذهاباً وحافلتين إياباً لأنه يقطن في الزاهرة بمدينة دمشق فهو مضطر لركوب حافلة إلى البرامكة, وحافلة أخرى إلى منطقة المزة ولو كان هناك باص مباشر إلى منطقة المزة لكان اختصر على جميع الطلاب مسافة كبيرة، وساعده في الوصول إلى جامعته بشكل أسرع وبحافلة واحدة واختصر عليه الكثير من الوقت .

بينما تقول سارة وهي مدرسة: في تساؤلات كثيرة مع, بقاء هذا الخط بلا باصات مع انسحاب احدى الشركات الخاصة منه، وهل عدم وجود مشغل ثانٍ لهذا الخط الحيوي بعد انسحاب الشركة يجعل المعنيين يتناسونه ويبقى شاغراً من دون تخديم .

«تشرين» تواصلت مع المهندس سامر حداد- مدير شركة النقل الداخلي في مدينة دمشق والذي قال: بعد انسحاب احدى الشركات الخاصة عن تخديم الخط و لم يتم فرز باصات جديدة لهذا الخط , ولكن الآن سيتم تخديم الخط بأكثر من باص للنقل الداخلي من الشركات الأخرى الموجودة لدينا وستكون الرحلات عديدة خلال اليوم واحدة عند الساعة السابعة والنصف صباحاً ليتمكن الطلاب من الوصول الى مدارسهم وجامعاتهم وواحدة عند الساعة الواحدة ظهراً في وقت انصراف الطلاب والبقية خلال ساعات الظهر والمساء .

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