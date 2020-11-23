مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين إثر عملية طعن بولاية كاليفورنيا

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون على الأقل بجروح جراء عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية فيما اعتقلت الشرطة مشتبهاً به.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة سان خوسيه قولها: إن شخصين قتلا جراء عملية الطعن في إحدى كنائس المدينة وأصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة مشيرة إلى أنه لم يكن هناك قداس في الكنيسة لكن مجموعة من المشردين الذين جرى إيواؤهم فيها من البرد.

يشار إلى أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار في مدينة بيليفو بولاية نبراسكا الأميركية تم الإعلان عنه أمس.

طباعة