آخر تحديث: 2020-11-23 10:59:15
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الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وبلدة كفر نعمة غرب رام الله واعتقلت سبعة فلسطينيين.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

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