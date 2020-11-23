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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 7 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 23 تشرين الثاني 2020
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الأخبار
الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة
مقتل ستة من عناصر الجيش والشرطة بهجومين منفصلين في أفغانستان
مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين إثر عملية طعن بولاية كاليفورنيا
وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد الشيخ عبد الله
الجيش اليمني يستهدف محطة أرامكو السعودية
الدفاع الروسية: إرهابيو "جبهة النصرة" نفذوا 31 اعتداء في منطقة خفض التصعيد بإدلب
رئيس المكسيك يدعو الدول الغنية إلى خفض ديون الدول الفقيرة
الدفاع الروسية: تم تأمين عودة 1400 لاجئ أرميني إلى قره باغ
العدوان السعودي يرتكب 299 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة
ديون تركيا الخارجية ترتفع إلى 1.9 تريليون ليرة