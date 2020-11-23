الهند تتجاوز الـ 9 ملايين إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 44059 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 9 ملايين و140 ألفاً و312 حالة.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيانات اليوم إنه تم أيضاً تسجيل 511 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 133738.

وتحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات لكن معدل الزيادة بها انخفض منذ أن بلغ ذروته في أيلول الماضي.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 929133 بعد تسجيل 10864 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أظهرت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14112 بعد تسجيل 90 وفاة جديدة.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل 271 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 31004 إصابات فيما تم تسجيل 4 وفيات جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 509 وفيات.

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