خبير أوروبي: أزمة كورونا أصابت الاقتصاد بضعف مستدام

أعلن كبير الخبراء الاقتصاديين في المصرف المركزي الأوروبي فيليب لاين أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أصابت الاقتصاد الأوروبي بضعف مستدام مستبعدا عودة إجمالي الناتج المحلي الأوروبي إلى مستويات العام 2019 قبل خريف العام 2022.

ونقلت فرانس برس عن لاين قوله في مقابلة مع صحيفة ليزيكو الفرنسية إن “ما نراقبه عن كثب هو تفشي الفيروس الذي يقيد بشكل حتمي سلوك المستهلكين أكثر مما تفعل تدابير العزل” مشددا على أهمية معرفة كم سيطول هذا الأمر.

واستبعد أن تشهد الأسابيع الأخيرة من العام الجاري تحسنا مشيرا إلى أنه طالما لم يوزع اللقاح ضد كورونا على نطاق واسع فسنبقى في فترة ضبابية.

وأضاف الخبير الاقتصادي.. أنه على الرغم من اللقاح فستكون هناك خسائر مستدامة وسيخرج الاقتصاد الأوروبي من هذه الأزمة بضعف مستدام.

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