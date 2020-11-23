غيتس: تواجه البشرية جائحة أخرى في المستقبل أفضل مقارنة بكورونا

توقع الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت أن تواجه البشرية جائحة أخرى في المستقبل القريب بشكل أفضل مقارنة بمواجهتها لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام عن غيتس قوله في حديث إذاعي إن “الجائحة القادمة قد تحدث بعد ثلاث سنوات… والبشر سيكونون محظوظين إذا تأخرت 20 سنة” معربا عن ثقته في أن العالم “سيكون مستعدا بشكل أفضل” للجائحة القادمة.

وأشار غيتس إلى أن البشرية “لن تكون غبية جدا” بالقدر الذي هي عليه اليوم.

وكان غيتس توقع في أيلول الماضي أن تنتهي جائحة كورونا بحلول عام 2022.

يذكر أن غيتس يساعد من خلال مؤسسته الخيرية بيل وميليندا غيتس بتمويل أبحاث اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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