البرازيل: 18615 إصابة و194 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 18615 إصابة جديدة و194 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في تقريرها اليومي إن إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل وصل حتى الآن إلى 6071401 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 169183حالة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند فى قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات والثانية بعد الولايات المتحدة من ناحية الوفيات.

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