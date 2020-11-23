البر الرئيسي الصيني: 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم عن تلقيها تقارير بتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينها حالتان محليتا العدوى و9 حالات وافدة.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن اللجنة قولها في تقريرها اليومي إن”الحالتين المحليتين الجديدتين سجلتا في شانغهاي” مشيرة إلى أنه من بين الحالات الجديدة الوافدة تم تسجيل أربع حالات في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وشانغهاي وفوجيان وشنشي.

ووفق اللجنة فإن إجمالي الإصابات الوافدة من الخارج وصل إلى 3784 تعافى منها 3486 وبقي 298 شخصا يتلقون العلاج في المشافي كما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في البر الرئيسي الصيني حتى اليوم 86442 في حين بقي عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 .

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