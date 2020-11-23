تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب العالية خلال ساعات النهار ويستمر بارداً ورطباً ليلاً محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجبلية والوسطى والقلمون وغوطة دمشق والرياح شمالية غربية في المناطق الشرقية والجزيرة معتدلة السرعة بينما تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الاثنين الثلاثاء الاربعاء دمشق 19/9 20/10 19/8 القنيطرة 18/7 19/8 18/6 درعا 20/9 21/10 19/8 السويداء 16/8 17/9 16 /7 حمص 20/7 21/8 18/6 حماة 20/8 21/9 18/7 الحسكة 18/8 19/9 17/8 اللاذقية 21/15 22/14 20/14 طرطوس 22/14 23/15 21/14 حلب 19/9 18/10 17/9 ادلب 17/8 16/9 15/8 دير الزور 21/10 21/11 20/10 الرقة 20/9 20/9 19/8

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