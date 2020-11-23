الدفاع الروسية: إرهابيو “جبهة النصرة” نفذوا 31 اعتداء في منطقة خفض التصعيد بإدلب

أكد مركز التنسيق الروسي في حميميم أن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” نفذوا 31 اعتداء جديداً في منطقة وقف التصعيد بإدلب.

وأشار العقيد ألكسندر غرينكيفيتش نائب رئيس المركز إلى أن تنظيم “جبهة النصرة” نفذ 31 اعتداء من مواقع انتشاره منها 14 اعتداء في محافظة إدلب و3 اعتداءات في محافظة حلب و12 في محافظة اللاذقية واعتداءان بمحافظة حماة.

ويواصل إرهابيو تنظيم “جبهة النصرة” المنتشرون في إدلب وبعض المناطق في ريفها اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح مدنيين ووقوع أضرار في ممتلكاتهم والممتلكات العامة.

طباعة