قبلات مبابي لشعار سان جيرمان تلدع ريال مدريد وتلمح لتجديد عقده

أكد تقرير صحفي إسباني لموقع “ديفينسا سينترال” اليوم، أن تقبيل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان شعار باريس سان جيرمان، عقب هدفه (غير المحتسب) في مباراة موناكو الأخيرة، أزعج ريال مدريد وأثّر على توجهاته نحو استقطاب مبابي، حيث اعتبرها المراقبون رسالة للتأكيد على بقائه مع فريقه الباريسي.

من جانب آخر قالت العديد من التقارير الصحفية، إن قيام مبابي بتقبيل شعار باريس سان جيرمان دليل واضح على ولائه وقرّبه من تجديد عقده مع النادي.

ويعتبر مبابي (21 عامًا) هدفًا لا غنى عنه في ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ينتهي عقده في حديقة الأمراء في صيف 2022، وفي الوقت ذاته يتمسك سان جيرمان بآماله في تجديد عقد نجم هجومه الفرنسي، وبالمقابل الذي يحدده.



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