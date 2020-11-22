“كورونا” يودي بحياة أكثر من مليون و392 ألف شخص حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و392 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفق آخر إحصائيات نشرها موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الأمريكي المتخصص بالاحصاءات العالمية فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 58 مليونا و902 ألف و33 في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 1392301 وبلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 40719736 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 262533 حالة وفاة من أصل 12560961 إصابة تليها الهند مع تسجيل 133750 حالة وفاة من أصل 9139560 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 169022 حالة وفاة من أصل 6053806 إصابات.

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