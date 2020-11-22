“ليفربول” يحطّم رقمه القياسي لعدد المباريات البيتية المتتالية

بعد تحقيقه فوزاً لافتاً على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة نظيفة مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، حطم ليفربول رقمه القياسي لعدد المباريات البيتية المتتالية.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” للإحصائيات فإنّ ليفربول حطم رقمه لعدد المباريات البيتية المتتالية التي خاضها في الدوري الممتاز دون أن يتلقى الخسارة، برصيد 64 مباراة (53 فوزاً و11 تعادلاً).

وبهذا الفوز ارتقى الريدز إلى المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر توتنهام.

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