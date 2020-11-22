وفاة الإعلامي رجا فرزلي عن 75 عاماً إثر نوبة قلبية حادة

نعت وزارة الاعلام واتحاد الصحفيين الزميل الإعلامي المخضرم رجا فرزلي الذي وافته المنية في دمشق مساء اليوم إثر نوبة قلبية حادة عن عمر ناهز الـ 75 عاماً.

والإعلامي الراحل من مواليد دمشق عام 1945 التحق بإذاعة دمشق عام 1967 لينتقل بعدها للعمل في التلفزيون العربي السوري عام 1977.

عمل الراحل فرزلي مقدما لنشرات الأخبار إضافة إلى إعداد وتقديم البرامج السياسية والإخبارية وكلف بمهام داخلية وخارجية لتغطية أهم الأحداث السياسية والوطنية كما عمل مديراً للبرنامج العام في إذاعة دمشق وكان واحداً من أشهر مذيعي الأخبار في سورية والوطن العربي.

طباعة