“إبراهيموفيتش” يعادل رقماً صمد 70 عاماً

حقق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، رقما مميزا مع فريق ميلان في الدوري الإيطالي، عادل من خلاله رقما صامدا منذ نحو 70 عاما.

وسجل العملاق السويد الهدفين الأول والثاني في مرمى نابولي اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي، رافعاً رصيده من الأهداف في الكالتشيو هذا الموسم، إلى 10 أهداف.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإنه عقب مرور 8 جولات طوال تاريخ مشاركات ميلان في الدوري الإيطالي، عادل زلاتان رقم اللاعب السويدي جونار نوردال، والذي تمكن من تسجيل 10 في موسم (1950/1951).

فيما بقي الهولندي ماركو فان باستن، والذي سجل 12 هدفًا في موسم (1992/1993)، صامدا حتى الآن، عقب مرور نفس العدد من الجولات.



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