سواريز حزين لإصابته بكورونا وقلق على صديقه ميسي

عبر لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروجواي وأتلتيكو مدريد عن حزنه بعد إصابته بفيروس كورونا، ما سيحرمه من لعب مباراتي البرازيل وبرشلونة حيث قال: شعرت بمزيج من الحزن والخوف والألم والغضب، بعدما عملت بإصابتي بكورونا وغيابي عن مواجهتي البرازيل وبرشلونة”.

وعن شعوره بعد الرحيل عن برشلونة، قال: غرفة ملابس أتلتيكو مدريد متشابهة إلى حدٍ كبير مع ما أراه في المنتخب، أنا أستمتع بالعمل مع مدرب يحظى باحترام وتقدير كبير على مستوى العالم، وشدد على أنّ الفوز على برشلونة دليل قوي على أن أتلتيكو سيقاتل من أجل أشياء عظيمة.

وعن ليونيل ميسي، قال: “كصديق لميسي، الوضع الذي يمر به يؤلمني، إنه يقلقني كإنسان، لكني أعرف أيضًا أنه قادر على المضي قدمًا”.



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