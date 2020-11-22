رئيس المكسيك يدعو الدول الغنية إلى خفض ديون الدول الفقيرة

دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بلدان مجموعة العشرين الغنية إلى تخفيض الديون الخارجية للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من ركود جراء جائحة فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن لوبيز أوبرادور قوله في تسجيل مصور في إطار قمة مجموعة العشرين:”اقتراحنا يتكون من جعل الالتزام بإلغاء ديون وخدمة ديون الدول الفقيرة في العالم حقيقة واقعة”.

كما حث الرئيس المكسيكي قادة المجموعة على ضمان أن تتمكن البلدان ذات الدخل المتوسط من الحصول على ائتمان بأسعار فائدة معادلة لتلك الحالية في الدول المتقدمة محذراً من تحمل ديون الشركات وإنقاذها حتى في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد المكسيكي إلى الانكماش بنسبة 10 بالمئة هذا العام.

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