الدفاع الروسية: تم تأمين عودة 1400 لاجئ أرميني إلى قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أكثر من 1400 لاجئ أرميني عادوا إلى إقليم ناغورني قره باغ تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان إن قوات حفظ السلام الروسية رافقت قافلة جديدة لحافلات نقلت لاجئين من أراضي جمهورية أرمينيا إلى قره باغ.

بدوره قال رئيس قره باغ أرايك هاروتيونيان إن 25 ألف لاجئ عادوا إلى المنطقة خلال الأيام الـ5 الماضية، مشيراً إلى أن العملية تسير بوتيرة سريعة.

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني الجاري وينص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا والإقليم.

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