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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 7 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 22 تشرين الثاني 2020
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الدفاع الروسية: تم تأمين عودة 1400 لاجئ أرميني إلى قره باغ
العدوان السعودي يرتكب 299 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة
ديون تركيا الخارجية ترتفع إلى 1.9 تريليون ليرة
قاضي بنسلفانيا يوجه ضربة جديدة لمساعي ترامب في تغيير نتائج الانتخابات
الرئيس الأسد يصدر ثلاثة مراسيم بتسمية المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين والجعفري نائباً للوزير واعتماد الصباغ مندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة
إجراءات جديدة للنهوض بمشاريع القطاع السياحي
عدوان تركي بطائرة مسيرة على محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة
شركة ألمانية: واشنطن تحاول تقويض مشروع السيل الشمالي 2
بوتين: روسيا قامت فقط بدور الوسيط بين أرمينيا وأذربيجان