الصحة: 71 إصابة جديدة بـكورونا وشفاء 54 حالة ووفاة 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 54 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 7225 شُـفيت منها 3097 وتُـوفيت 376 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٥ في ريف دمشق

١٢ في حمص

١٠ في اللاذقية

٨ في حلب

٦ في دمشق

٥ في حماة

٥ في طرطوس

حالات الوفاة:

١ في حمص

١ في اللاذقية

١ في دمشق

١ في حلب

حالات الشفاء:

٩ في دمشق

٩ في ريف دمشق

٨ في حمص

٨ في اللاذقية

٧ في حلب

٤ في درعا

٤ في السويداء

٣ في طرطوس

٢ في حماة

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