ديون تركيا الخارجية ترتفع إلى 1.9 تريليون ليرة

ارتفعت ديون تركيا الخارجية لتبلغ 1.9 تريليون ليرة تركية بنهاية تشرين الأول الماضي.

وأوضحت صحيفة زمان التركية أن الدين المحلي من حيث النقد الأجنبي والذهب بلغ 301.5 مليار ليرة أي ما يعادل 36.3 مليار دولار و27.2 بالمئة من رصيد الدين المحلي الذي بلغ تريليونا و108.3 مليارات ليرة بزيادة مقدارها 46.8 بالمئة مقارنة ببداية 2020.

وكانت ديون تركيا تقدر بـ 243 مليار ليرة عام 2002 وهو العام الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية حكم البلاد.

وتتوالى المؤشرات حول حجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها النظام التركي جراء السياسات الاقتصادية الرعناء لرئيسه رجب طيب أردوغان كما تشهد تركيا تدهوراً كبيراً لعملتها بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية جراء الممارسات القمعية لنظام أردوغان بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016 والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية على البلاد بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي بشكل خفض ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد التركي.

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