قاضي بنسلفانيا يوجه ضربة جديدة لمساعي ترامب في تغيير نتائج الانتخابات

وجه قاض فيدرالي ضربة جديدة لحملة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب برفضه دعوى قضائية لإبطال ملايين الأصوات التي تم إرسالها بالبريد في ولاية بنسلفانيا.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية عن القاضي الفيدرالي ماثيو بران قوله في قرار أصدره بعد ساعات من وصول الجولة الأخيرة من الدعاوى في القضية إلى المحكمة إن الدعوى التي تسند إلى مزاعم بحدوث مخالفات ليس لها أساس قانوني، موضحاً أن حملة ترامب حاولت حرمان قرابة سبعة ملايين ناخب من حقهم في التصويت وتم تقديم حجج قانونية مصطنعة إلى محكمته دون أساس قانوني.

وأضاف “إنه ليس من سلطات هذه المحكمة انتهاك الدستور” رافضاً بشدة محاولة حملة ترامب أبطال نتائج التصويت في بنسلفانيا وشدد على أن جو بايدن فاز بالولاية وان مسؤولي ولاية بنسلفانيا يمكنهم الآن التصديق على النتائج التي تظهر تفوق بايدن بأكثر من 80 ألف صوت.

من جهته قال مايك غوين المتحدث باسم الرئيس المنتخب بايدن في بيان له “لا يمكن أن يكون حكم القاضي أكثر وضوحاً من ذلك .. لن نتسامح مع مساعي ترامب عكس نتائج الانتخابات التي خسرها بشكل فادح”.

ووفق النتائج المعلنة حتى الآن لانتخابات الرئاسة الأميركية فقد حصل الديمقراطي بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي ما يضمن فوزه بالرئاسة.

لكن ترامب يحاول قلب خسارته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني إلى فوز بعد أن رفض التسليم بالخسارة وزعم حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

ويثير رفض ترامب الإذعان لنتائج الانتخابات مخاوف بين أوساط أجهزة الأمن الأميركية وخارج هذه الدائرة ما يمكن أن يترتب عليه هذا الأمر من آثار خطيرة سواء على الأمن القومي أو فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 250 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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